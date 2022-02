Astronomie : «C’est la première fois qu’on obtient l’image d’une telle chose»

Le télescope MATISSE a permis de dévoiler avec précision les dessous d’un noyau galactique actif, rapporte une étude publiée mercredi par «Nature».

Avec cette gamme d’ondes et la précision de l’instrument, les astronomes voient maintenant «comment s’organise la matière autour du noyau actif».

Les astronomes disposent pour la première fois d’une image détaillée d’un noyau galactique actif, la structure de poussière et de gaz enveloppant un trou noir supermassif et qui est un des objets les plus lumineux de l’Univers.