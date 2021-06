Berne - «C’est la prise de toute une vie!»

Le combat a duré une quinzaine de minutes. «Je devais y aller doucement, pour ne pas casser ma ligne de 0,5mm», poursuit-il. Pour finir, c’est son frère qui, à l’aide d’une épuisette, est parvenu à sortir le poisson de l’eau. «Lui aussi a bien galéré. L’épuisette mesure un mètre, et ce brochet était encore plus gros.» En effet, la femelle qu’il venait de pêcher mesurait environ 125cm pour 18 kilos. «Habituellement, les brochets mesurent de 50cm à 90cm. À ma connaissance, ce n’est pas un record, mais ça reste une prise exceptionnelle. Quand on sait que j’ai des collègues au sein de la société qui pêchent depuis quarante ans et qui n’ont jamais sorti un tel brochet, on peut dire que c’est la prise d’une vie!»