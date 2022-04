Tournage difficile pour Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown : «C’est la saison la plus difficile que j’ai eue à tourner»

La star de «Stranger Things» sera bientôt à l’affiche de la saison 4 de la série à succès.

Pour Millie Bobby Brown, qui s’est récemment montrée en public au bras de son chéri, le tournage de cette quatrième saison a été particulièrement compliqué. Dans une interview donnée à Collider, l’interprète d’Eleven a révélé que l’on découvrira de nouvelles choses sur le passé de son personnage, et qu’il y aura un côté plus sombre que jamais: «C’est la saison la plus difficile que j’ai eu à tourner, a-t-elle affirmé. Certaines scènes ont été les plus effrayantes que j’ai eu à voir. Vous verrez… Et vous verrez Eleven dans l’état le plus sombre qu’elle ait été».