Cyclisme: C’est la Suisse qui gagne sur le Tour de Hongrie

Le Jurassien de la Tudor Pro Cycling Team est parti tout seul comme un grand à trois kilomètres de l’arrivée pour rattraper puis dépasser Lampaert et De Buyst juste avant la flamme rouge. Voisard devance Nys (Trek-Segfredo) et Moniquet (Lotto Dstny) et ouvre ainsi son compteur chez les professionnels avec un premier grand succès, à 24 ans.