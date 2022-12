Guerre en Ukraine : «C’est la terreur, c’est tuer pour intimider»

Volodymyr Zelensky a dénoncé samedi une frappe sur le centre-ville de Kherson, qui a fait au moins cinq morts et 20 blessés.

Volodymyr Zelensky a dénoncé samedi un acte de «terreur» russe pour «intimider» les Ukrainiens. La ville de Kherson (sud) a été frappée par un bombardement qui a fait au moins cinq morts. «Le matin, le samedi, à la veille de Noël, dans le centre-ville. Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n’est pas une guerre selon les règles définies. C’est la terreur, c’est tuer pour intimider et (prendre) du plaisir», a fustigé le président ukrainien sur les réseaux sociaux.

Selon le chef adjoint de l’administration présidentielle, Kyrylo Tymochenko, «au moins 5 morts et 20 blessés sont recensés» à ce stade dans ce nouveau bombardement sur Kherson. «Le monde doit voir et comprendre contre quel mal absolu nous luttons», a encore déploré Volodymyr Zelensky, qualifiant une nouvelle fois l’armée russe de «terroriste». «C’est la vraie vie de l’Ukraine et des Ukrainiens» depuis dix mois de guerre, a appuyé le président ukrainien, accompagnant son message de clichés montrant des victimes.