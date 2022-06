Climat: «C’est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France»

Climat : Chaleur précoce sur le sud de l’Europe: 1/3 de la France en vigilance canicule

La canicule d’une précocité inédite s’amplifie en France, avec des pics de chaleur prévus au-delà de 40 degrés, comme en Espagne, déjà confrontée à plusieurs feux de forêt.

Au total, 37 départements français, soit 18 millions de personnes, sont touchés par cette vague de chaleur précoce, arrivée du Maghreb via la péninsule Ibérique.

En Espagne, les températures ont grimpé en flèche le week-end dernier, avec des pointes allant jusqu’à 43 degrés et plusieurs feux de forêt, notamment en Catalogne.

Le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule info service et celui de l’Éducation a annoncé que les écoliers et collégiens des 12 départements en rouge pourront rester chez eux vendredi.

«Plan national canicule»

La vigilance rouge, niveau le plus élevé du «plan national canicule», commencera vendredi à partir de 14 h 00 dans 12 départements situés dans le Sud-Ouest et la façade Atlantique. Météo-France a en outre étendu la vigilance orange à 25 départements au total.

«C’est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France» depuis 1947, indique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France. «De nombreux records mensuels voire absolus (…) devraient être battus dans plusieurs régions», dit-il, y voyant un «marqueur du changement climatique».

Cette vague de chaleur qui intervient après un printemps particulièrement chaud et sec va encore aggraver la sécheresse des sols, notamment agricoles, alors que plusieurs départements restreignent déjà l’utilisation de l’eau.

Dans le nord de l’Italie, l’eau est déjà rationnée dans plusieurs villes de la Plaine du Po et la Lombardie se prépare à déclarer l’état d’urgence face à une sécheresse record menaçant les récoltes. La plaine du Po, qui traverse le nord du pays et abrite d’importantes cultures agricoles, affronte sa pire sécheresse depuis 70 ans.

En France, c’est la quatrième fois -et le plus tôt dans la saison- que la vigilance rouge canicule est utilisée depuis la mise en place du dispositif après les leçons tirées de la canicule historique de 2003 qui avait fait plus de 15’000 morts dans le pays.