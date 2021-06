Marché automobile : C’est le bon moment pour vendre sa voiture d’occasion

En raison de la pandémie qui a entraîné des retards de fabrication, les marques ont de la peine à livrer des véhicules neufs. Du coup, les tarifs des autos déjà en circulation sont en hausse.

On le sait, les prix de certains articles d’occasion varient selon les saisons: on tirera une plus grosse somme de ses skis en automne et les vélos se vendront mieux au printemps, quand la demande est plus forte. Mais ces fluctuations épargnent de nombreux domaines, dont l’automobile. Pourtant, les spécialistes constatent, depuis plusieurs mois, une augmentation du prix des voitures, et particulièrement celles d’occasion, a relaté la RTS dans son émission «On en parle». Une hausse qui est intimement liée à la pandémie de coronavirus. En effet, le marché a tourné au ralenti durant le confinement du printemps 2020 alors que, simultanément, les constructeurs enregistraient des retards de fabrication. La reprise de l’activité, l’été dernier, s’est donc traduite par une hausse des prix des véhicules neufs, mais aussi par des délais de livraison plus longs.