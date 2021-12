Cas en baisse en Suisse – «C’est le calme avant une prochaine nouvelle tempête»

Accélérateur de booster

Bien que l’institut Swissmedic n’ait autorisé la dose de rappel que dès six mois après la deuxième, l’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont pris les devants et recommandé à la population de recevoir cette troisième dose dès quatre mois après la vaccination complète. «La protection contre Omicron diminue plus vite que contre Delta. Un «booster» fait remonter cette protection», a résumé Christoph Berger, président de la CFV. Quelques mois après la 2e dose, la protection contre Omicron n’est plus qu’à peine de 35%, selon les données actuelles. Un booster la fait remonter à environ 75%. Les personnes qui ont été infectées par le Covid sont aussi concernées par la recommandation d’une dose de rappel dès quatre mois après leur maladie. Celles et ceux qui ont reçu une dose unique de Janssen peuvent aussi obtenir une dose de Moderna ou de Pfizer dès quatre mois après.