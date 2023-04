Zurich: C’est le chaos au centre de justice et police

Ainsi, le Conseil d’État a fait savoir jeudi que l’exploitation de la prison de Zurich-Ouest, qui constitue une partie du complexe, nécessiterait 82 postes supplémentaires pour son fonctionnement. Avec à la clé: dix millions de francs par an. Dans ce contexte, la mise en service de la partie détention préventive avec 117 places a déjà pris du retard et a été repoussée au deuxième semestre 2023, comme l’a rapporté la «NZZ» en janvier.

Libérations de mauvaises personnes

Selon le «Tages-Anzeiger», plusieurs sources bien informées rapportent que ce retard n’est pas seulement dû au manque de personnel qualifié. Il y a des problèmes structurels plus importants qui ont déjà conduit à des failles de sécurité. Ainsi, les mauvais détenus auraient déjà été libérés de leur détention provisoire par la police, tandis que d’autres auraient été retenus plus longtemps. Les sources parlent de «situations totalement chaotiques».

Des difficultés auraient par exemple déjà été rencontrées lors du recrutement de 100 nouveaux gardiens et gardiennes à partir de fin 2020. La formation dure deux ans, et beaucoup auraient déjà démissionné. Il y aurait également des problèmes de mixité entre les personnes expérimentées et les nouveaux arrivants. De plus, le nombre de surveillants aurait été sous-estimé.