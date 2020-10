C’est le dernier moment pour faire une sauce romesco

Cette sauce n’a rien à voir avec un pesto rosso. Originaire d’Espagne, de la région de Tarragone plus précisément, la sauce romesco se sert avec presque tout: légumes grillés, poissons, fruits de mers ou même viandes de porc et de poulet. Elle vient du poivron « c horicero», un poivron rouge de taille moyenne spécialement cultivé en Catalogne q ui s’ achète déshydraté. C’est lui qui est à la base de la sauce romesco. Cette sauce, c’est un héritage familial, ce qui fait qu’on trouve autant de recettes de romesco que d’individus en Catalogne.

Mais c’est toujours un vrai délice! Une sauce goûtue, savoureuse , avec du pep et un p etit côté fumé ! Il paraît même qu’en Espagne, on ferait griller des légumes juste pour avoir enfin une raison de manger de la sauce romesco.

Traditionnellement, on sert la sauce romesco avec des calçots, une variété d’oignons catalans tendres, qui sont préparés grillés au feu de bois. Getty Images/iStockphoto

Pour réaliser une sauce romesco à la maison, c’est assez simple.

Il faut:

– 2 poivrons rouges ou, si possible, 4 pimientos choriceros

– 4 tomates bien mûres

– De l’huile d’olive

– 2 belles tranches pain blanc (baguette ou autre)

– Beaucoup d’ail

– Des amandes et des noisettes

– Sel, poivre

– Du vinaigre de Xérès

– Du poivre de cayenne En plus, on peu t y mettre

– Des tomates séchées (si possible au soleil)

– Du paprika fumé ou du pimenton espagnol

On commencera par faire rôtir les poivrons au four, pour les peler et les épépiner. Si on a la chance d’avoir des pimientos choriceros, alors on peut juste les faire fondre dans une casserole avec un fond d’eau pour en tirer la pulpe.

À côté de cela, on va faire dorer les tomates coupées en deux sous la salamandre du four (mode grill, en somme) avec l’ail. Environ 5 gousses. Gardez-en une sur le côté si vous aimez un fort goût d’ail, à presser dans le plat à la fin. Une fois bien dorées sur les deux faces, on laissera les tomates refroidir avant de les peler et les épépiner. On profitera du gril allumé pour faire torréfier une poignée de noisettes et d’amandes.

Soit au mortier, soit au robot de cuisine, armé de ses lames, commencez par écraser l’ail. Ajoutez les amandes et les noisettes ainsi que le pain blanc. Continuez à broyer jusqu’à obtenir une pâte. Ajoutez ensuite les tomates, la pulpe de poivrons, une rasade de vinaigre et d’huile d ’ olive, ainsi qu’une pincée de paprika fumé et les tomates séchées si vous le désirez. Salez, poivrez et épicez au poivre de cayenne à votre goût. Servez et dégustez! Si vous y arrivez, servez la sauce le lendemain, car elle se bonifie encore après une nuit de repos.