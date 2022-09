Football: C’est le grand soir: Lewandowski est de retour à Munich

L’atout offensif principal

Depuis son arrivée au Camp Nou, le Polonais de 34 ans a déjà inscrit 9 buts. «Il s’érige en leader d’un Barça qui fait plaisir et fait rêver», écrit le quotidien catalan L’Esportiu. Une vision en partie confirmée par son ancien entraîneur à Munich, Julian Nagelsmann. «Je ne sais pas si c’est le joueur le plus dangereux du Barça, mais ce qui est sûr c’est que c’est le plus dangereux devant le but», a déclaré l’homme fort du Bayern, en conférence de presse.