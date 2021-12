Autriche : C’est le ministre de l’Intérieur qui sera finalement le nouveau chancelier

Karl Nehammer a été désigné vendredi à l’unanimité par le parti conservateur autrichien pour succéder à Sebastian Kurz, écarté suite à un scandale de corruption.

«J’ai été désigné aujourd’hui à l’unanimité par la direction de l’ÖVP comme président du parti et en conséquence comme candidat au poste de chancelier», a déclaré Karl Nehammer devant la presse à Vienne. «Je suis extrêmement reconnaissant, c’est un honneur et un privilège auquel je ne m’attendais pas», a-t-il ajouté.

Après le gouvernement, Kurz quitte la vie politique

En octobre, plusieurs lieux, dont la chancellerie et le ministère des Finances, ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds publics entre 2016 et 2018. Ce détournement présumé avait pour but de financer la parution de sondages falsifiés et une couverture médiatique élogieuse à l’égard de Sebastian Kurz dans les médias d’un influent groupe de presse autrichien, Österreich. En échange, ce dernier était récompensé via l’achat de lucratifs encarts publicitaires, selon les éléments du parquet.