Formule 1 – Max Verstappen vend son Honda Civic R

Ce n’est pas sa voiture de compétition, mais nul doute qu’elle sait aller vite. Max Verstappen met son Honda Civic Type R en vente le 23 décembre prochain. Le montant fait honneur à son numéro de course, puisqu’il est fixé à 33 333 euros. C’est son sponsor CarNext qui se chargera de la vente et qui livrera la voiture au domicile du client. Le Néerlandais qui a récemment remporté le championnat de Formule 1 reversera ensuite les recettes de l’opération à Wings for Life (RedBull). La fondation cherche des remèdes aux lésions de la moelle épinière et à la paraplégie.