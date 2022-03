C’est le moment de rempoter vos plantes vertes

C’est le printemps et donc le bon moment pour préparer vos plantes d’intérieur pour l’été. Car les plantes qui ne sont pas dehors toute l’année ressentent, elles aussi, l’hiver, comme le souligne Ronny Keller de Skindplants: «Même si les plantes sont à l’intérieur, au chaud, elles «sentent» que c’est l’hiver en raison du manque de luminosité», explique-t-il.

C’est donc le moment idéal pour favoriser la croissance des plantes: «Mars et avril marquent le début de la période de croissance, qui dure jusqu’en septembre. Durant cette période, les plantes vont absorber une quantité particulièrement importante de nutriments et grandir», explique Ronny.

«Le rempotage est une étape particulièrement importante»

Ronny fait remarquer que si les plantes ne poussent plus de façon aussi vigoureuse qu’avant, c’est généralement dû au pot et au terreau. «Souvent, le terreau a épuisé sa réserve d’éléments nutritifs et les racines de la plante sont à l’étroit. En principe, il faut de toute façon renouveler le terreau tous les deux à trois ans», ajoute-t-il.

Pour voir si les racines sont à l’étroit, il suffit de regarder si elles sortent par le petit trou au fond du pot. Si c’est le cas, il est temps de remplacer ce dernier par un pot plus grand et de faire un apport en terreau frais. «C’est tellement important d’avoir un bon terreau! Il y a une forte demande de terreau spécial sur notre boutique en ligne, notamment pour les plantes d’intérieur tropicales», déclare Ronny.

En principe, il faut renouveler le terreau tous les deux à trois ans, car ce dernier a alors épuisé ses éléments nutritifs. Pexels / Valeria Ushakova Pour savoir s’il faut changer le pot, il suffit de regarder sous ce dernier. Si les racines sortent par le petit trou, il est temps de rempoter la plante dans un pot de plus grande taille. Pexels / Valeria Ushakova

Pour Ronny, «le rempotage est effectivement le point le plus important. En l’espace de deux à trois semaines, il est généralement possible d’observer de nouvelles pousses; les plantes font de nouvelles feuilles, plus denses».

«L’apport d’engrais est important, mais pas immédiatement après le rempotage»

Et qu’en est-il de l’apport d’engrais au printemps? «L’engrais est également important pour fournir à la plante les éléments nutritifs dont elle a besoin. Mais si vous venez de rempoter la plante, vous pouvez attendre deux à trois mois avant de lui donner de l’engrais. Comme le nouveau terreau est riche en nutriments, cela suffit dans un premier temps», explique Ronny en ajoutant: «Un apport trop important en nutriments, notamment en phosphate, peut endommager les racines. C’est comme si vous preniez trente comprimés de vitamines en une prise: cela risque aussi de vous donner des maux d’estomac».

Au printemps, vos plantes ont besoin d’eau, de lumière et d’engrais. Pexels / Cottonbro

En règle générale, il faut respecter les indications du fabricant pour l’apport d’engrais et, en cas de doute, en mettre plutôt moins que trop. Autre conseil de pro: «Idéalement, il convient de ne pas fertiliser une plante «à sec», afin d’éviter que l’engrais n’aille directement sur les racines. Mieux vaut procéder à un bref arrosage avec de l’eau uniquement et compléter par un apport d’engrais un peu plus tard ou le lendemain».

«Qui dit plus de lumière, dit plus d’eau»

Si votre plante est exposée au soleil, elle aura désormais besoin de plus d’eau. D’une part, parce que la luminosité favorise sa croissance; d’autre part, parce que la chaleur provoque une plus grande évaporation de l’humidité. Pexels / Cottonbro

Lorsque, en raison de journées plus longues et plus ensoleillées, les plantes sont à nouveau davantage exposées à la lumière, leur besoin en eau augmente considérablement. «Qui dit croissance, dit besoin accru en eau. De plus, au printemps et en été, l’eau a tendance à s’évaporer davantage. Pour certaines plantes, on peut doubler la quantité d’eau apportée lors de l’arrosage entre l’hiver et l’été», explique Ronny. Mais cela dépend aussi de la température de la pièce, de son degré d’hygrométrie et d’ensoleillement.

«On peut couper les longues tiges sans feuilles»

Vos plantes ont désormais l’énergie nécessaire pour développer de nouvelles pousses. C’est l’occasion de couper les vieilles tiges sans feuilles. Pexels / Cottonbro

Certaines plantes peuvent et demandent à être légèrement taillées. Il convient également de retirer les feuilles mortes et les tiges dénudées. «Il y a des espèces que l’on taille à l’automne, mais de nombreuses plantes supportent bien une taille printanière. D’autant plus qu’elles ont l’énergie nécessaire pour repousser en toute beauté. D’ailleurs, si vous voulez bouturer des plantes, c’est le moment idéal pour les multiplier», souligne Ronny.