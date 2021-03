Valais : «C’est le plus mauvais moment pour une vague de gel»

Des producteurs d’abricots valaisans ont dû allumer leurs chaufferettes dans la nuit de samedi à dimanche, afin de protéger les fleurs de leurs arbres fruitiers.

«C’est joli et impressionnant à voir, mais c’est une tragédie pour les agriculteurs», a réagi Corinne Massy, habitante de Savièse (VS), ce dimanche matin en regardant la plaine du Rhône, vers 6h. «Dès 7h30, il n’y avait plus de lumières, mais un nuage noir de fumée. Je tiens à rendre hommage aux producteurs qui ont eu un sacré job cette nuit pour allumer toutes ces bougies alors qu’ils pourraient quand même avoir beaucoup de pertes.» Un tel déploiement de moyens pour sauver les arbres fruitiers du gel n’a pas lieu chaque année, mais n’est pas exceptionnel non plus, à l’image de celui effectué lors de l’importante vague de gel de 2017.