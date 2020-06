Etats-Unis

«C’est le regard de la défaite»

De retour de son meeting décevant à Tulsa, le président américain n’a pas pu cacher un certain abattement, dimanche soir. Les internautes ne l’ont pas raté.

Le premier meeting post-confinement de Donald Trump a viré au fiasco, ce week-end à Tulsa (Oklahoma): la moitié de la salle était vide. Un revers cinglant pour le président américain, qui a visiblement eu bien du mal à faire bonne figure lors de son retour à la Maison-Blanche. À sa descente d’hélicoptère, le Républicain a adopté une attitude très différente de la gestuelle conquérante et confiante que l’opinion publique lui connaît, relève le Huffington Post .

Le meeting du président américain a été plombé par les images de rangées de sièges vides, la nouvelle que six membres de son équipe venaient d'être testés positifs au Covid-19 et un discours critiqué pour n'avoir pas abordé en profondeur la crise sanitaire, économique et le mouvement historique de colère contre le racisme que traversent les Etats-Unis. Si Trump, 74 ans, a démontré une nouvelle fois son énergie, arpentant la scène pendant près de deux heures, même les médias prisés des conservateurs soulignaient dimanche ce raté.