Gugu Mbatha-Raw a décroché le rôle de sa vie

Oui, j’ai savouré ce challenge. À certains égards, c’est le rôle de ma vie parce que Sophie a beaucoup d’épaisseur et de multiples facettes. Et pas seulement devant la caméra, puisqu’on m’a offert l’opportunité d’être productrice exécutive de la série.

Le tournage s’est déroulé dans les circonstances difficiles de la pandémie. J’ai appris la résilience, l’endurance et à devenir un leader. Être la tête d’affiche est un job fun, mais aussi une grosse responsabilité. Et pendant le confinement, j’ai redécouvert la joie immense de travailler avec des acteurs incroyablement doués.

Je n’avais jamais tourné sous l’eau et c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. Je ne pouvais plus jouer comme d’habitude en comptant sur mes expressions faciales parce que le visage est complètement déformé. On a les yeux exorbités et on se concentre surtout pour ne pas boire la tasse!