Mark Schärer est un des médecins interrogé par le journal alémanique. «Il est vrai que Berne a établi des critères et des directives clairs pour déterminer qui doit être vacciné en premier. Mais le fait est que nous avons plus de 600 patients âgés de plus de 75 ans. Parmi ceux-ci, la plupart présentent des facteurs de comorbidité qui engendreraient de graves conséquences s’ils contractaient le virus. Cela signifie qu'il faut choisir qui vacciner en premier. C'est un problème éthique délicat et finalement un dilemme insoluble, parce que nous n'avons tout simplement pas encore assez de doses pour vacciner tout le monde.»