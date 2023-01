Suisse romande: «C’est le système dans sa globalité qu’il faut discuter»

Des affaires courantes et banales

«Les emprunts à court terme sont des affaires courantes dans le fonctionnement des collectivités publiques. Ils se font via des plates-formes (ndlr: comme Loanboox, impliqué dans les transactions avec la FIFA) ou des courtiers spécialisés en la matière. Ce type d’opération est tout-à-fait banal et le remboursement s’effectue dans les trois à six mois, au maximum. Les banques, les collectivités publiques et bien sûr des entreprises et organismes privés sont sur ce marché. Il fonctionne de manière relativement libre. La garantie de la légalité de cet argent réside dans le fait qu’il est déposé sur des comptes en Suisse et donc, qu’il correspond aux normes de la FIMA», a détaillé Jean-Daniel Jeanneret.