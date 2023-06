Le festival Festi’neuch a attiré 55'000 personnes à Neuchâtel

Festi’neuch, qui s’est déroulé du 15 au 18 juin 2023, sous un magnifique soleil et une température estivale, a séduit 55’000 personnes. «C’est l’édition de tous les superlatifs. La météo a été magique et le bilan artistique est magnifique. Sur les 70 concerts programmés, je n’ai regretté aucun de mes choix. En plus, toutes les scènes ont fait le plein de public. Je ne vois pas ce que l’on aurait pu espérer de mieux pour cette 22e édition», a confié Antonin Rousseau, directeur et programmateur. Le festival s’est joué à guichets fermés, pour la troisième année consécutive après 2019 et 2022. «Je pense que l’on est récompensé du travail, commencé il y a dix ans, qu’on a mis en œuvre pour fédérer toute une région et pour que les gens aiment Festi’neuch indépendamment de sa programmation», a-t-il analysé. Le budget, 4,2 millions de francs, sera «sauf mauvaise surprise» équilibré. Reste que les cartes vont être redistribuées pour 2024 puisque les Jeunes-Rives seront en travaux. «On collabore étroitement avec la Ville, les architectes et toutes les parties prenantes de ce chantier. On a obtenu les garanties que le phasage des travaux n’impactera pas notre jauge. Il y a des espaces qui vont changer, mais on se réjouit de pouvoir bénéficier par la suite d’un site plus vert, plus boisé et plus grand», a-t-il précisé.