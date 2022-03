Suisse : C’est l’hôtellerie et la restauration qui ont embauché le plus en 2021

Le nombre d’offres d’emploi dans le secteur a grimpé de près de 140% en un an en Suisse, révèle jeudi une étude d’un cabinet de recrutement.

Après deux ans de pandémie, le secteur de la restauration a recruté à tour de bras au cours des 12 derniers mois. Photo d’illustration/Getty Images/iStockphoto

En Suisse, l’embauche a connu un boom l’année dernière dans l’hôtellerie et la restauration, signe d’un retour à la normale après les confinements liés au Covid-19. Le nombre d’offres d’emploi publiées dans le secteur a grimpé de 139,2% entre mars 2021 et mars 2022, révèle une étude du cabinet de recrutement Michael Page. Tous secteurs confondus, les offres ont gonflé de 40,1% au cours des 12 derniers mois.

Les recrutements d’experts en environnement et écologie ont pris l’ascenseur (+69,7% en un an), tout comme la demande en gestionnaires (+75,6%), en comptables et contrôleurs financiers (+11,6%) et en spécialistes en sécurité informatique (+68,1%).

Toutes les régions enregistrent une croissance positive des offres d’emploi publiées, note le communiqué. La Suisse orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) affiche la plus forte hausse, avec des croissances des offres d’emploi mensuelles et sur un an de respectivement +4,7 et +39,1%. Dans l’arc lémanique et sur le plateau, la demande a aussi augmenté de 40,7% pour le premier et de 41,8% pour le second.

«Face à la pénurie affectant de nombreuses catégories d’emploi, nous recommandons fortement aux employeurs et aux candidats de ne laisser de côté aucune option d’emploi – permanent, temporaire et intérim avec, autant que possible, des conditions de travail flexibles», explique Yannick Coulange, directeur de Page Group Suisse, cité dans le communiqué.