Perrie Edwards regrette son Sprite challenge

Perrie Edwards : «C’est l’idée la plus stupide que j’ai eue»

La chanteuse Perrie Edwards a relevé un défi sur TikTok qui l’a rendue malade. Elle le déconseille vivement.

Devenu viral sur TikTok, le Sprite challenge fait sensation parmi de nombreux internautes. Le défi? Boire le plus vite possible deux canettes de Sprite en essayant de ne pas roter à la fin.

Perrie Edwards et sa cousine, Ellie Hemmings, ont voulu tenter l’expérience et se sont filmées sur le réseau social, samedi 19 mars 2022. Écœurée dès les premières gorgées, la chanteuse de Little Mix, dont le groupe va faire une pause, s’est malgré tout forcée à boire la limonade. Cependant, moins d’une minute après le début du challenge, l’Anglaise de 28 ans, qui ne pouvait s’empêcher de lâcher de longs rots, a eu peur en entendant les drôles de bruits que faisait son estomac. Ne pouvant pas terminer sa seconde canette, Perrie a dit qu’elle ne «se sentait pas bien» et qu’elle «allait être malade». C’est ensuite sur Instagram que l’ex-fiancée de Zayn Malik a avoué qu’elle regrettait amèrement son pari: «C’est l’idée la plus stupide que j’ai eue.»