On sait, vous ne sortez plus sauf pour aller faire des courses et promener le chien. Vous allez me dire: quel est l’intérêt de se maquiller? Eh bien, là où vous n’avez normalement « pas le temps » , le semi-confinement est l’occasion de tester des make-up originaux avant de les éprouver en société, à une prochaine soirée par exemple (oui, rêv ons un peu ). Voici huit mises en beauté qui sortent de l’ordinaire , à essayer ASAP.

Les cils à la Twiggy

Mannequin emblématique des années 60, Twiggy avait une technique bien à elle pour se maquiller les yeux. Pour adopter ce look de poupée mélancolique , munissez-vous d’un mascara plus liquide que pâteux. La matière doit être crémeuse afin de pouvoir repasser à plusieurs reprises sans que cela ne sèche trop rapidement.

Color block

Pour ce look, il faut prendre un crayon d’une teinte un peu plus claire pour la ligne des cils du bas. Le mannequin ci-dessous porte du turquoise et du bleu roi , une couleur qui va parfaitement aux yeux marron, mais si vous avez les yeux clairs , préférez des couleurs chaudes comme le fuchsia.

Les paupières glossy

Ce petit effet brillant donne un véritable coup d ’ éclat et illumine le regard. Pour réaliser ce look, on oublie les fards à paupières crémeux qui glissent dans les plis des paupières. On met le fard de notre choix puis on passe une couche de gloss transparent pour les yeux .

Le mascara coloré

Il est temps de faire une pause avec votre mascara noir et d ’ expérimenter cette tendance des cils colorés. Si vous ne vous sentez pas prête pour le mascara rose vif comme ci -dessous , appliquez un mascara bleu foncé ou vert. Et pour aller au bout de l’idée, optez pour un fard à paupières de la même couleur mais peu pi g menté .

Le fard aquarelle

Si vous avez la peau pâle et les cheveux clairs comme l’actrice Hunter Schafer ci-dessous , alors ce make-up est fait pour vous. Et vous n ’ avez pas besoin de vous cantonner à une seule couleur. Choisissez une teinte pour le coin intérieur de votre œil, une autre pour le centre de votre paupière et une dernière pour le tiers extérieur. Vous obtiendrez un look multicolore doux et frais.

Le draping

Cette technique consiste à porter du fard à joues rose sur les pommettes, mais aussi sur les joues, les tempes et sous les arcades sourcilières .

Les sourcils ébouriffés

C’est l’une des grosses tendances de l’année 2020: les sourcils ébouriffés. Pour obtenir ce look, le gel pour sourcils (teinté ou transparent) n ’ est pas négociable.

Du crayon bleu clair sous les yeux