Beach-volley: «C’est ma petite sœur, mais aussi ma concurrente sur le terrain»

Joana Heidrich (à gauche) et Anouk Vergé-Dépré ont réalisé un parcours parfait jusqu’ici aux Mondiaux de Rome.

«Pour l’instant, je peux encore me vanter de détenir la suprématie familiale, se marre Anouk Vergé-Dépré. D’ailleurs, je l’ai battue lors du dernier duel (ndlr: en finale des championnats de Suisse 2021).»

Première fois ensemble aux Mondiaux

C’est la première fois que toute la famille Vergé-Dépré se retrouve simultanément aux championnats du monde. Cerise sur le gâteau: ce «Sister Act» de mercredi à 19h, pour l’accession aux huitièmes de finale. «Pour mes parents, qui sont sur place à Rome, c’est vraiment cool. Ils peuvent voir leurs deux filles jouer dans la même compétition», se réjouit Anouk Vergé-Dépré, la plus décorée des deux sœurs, avec notamment un titre de championne d’Europe (2019) et une médaille de bronze historique aux derniers JO (2021).

En face, les deux espoirs Zoé Vergé-Dépré/Esmée Böbner commencent à prendre leurs marques et à faire parler d’elles sur le circuit professionnel international, après avoir décroché une médaille d’argent aux championnats de Suisse en 2021.

«Je suis vraiment contente de voir que ma sœur Zoé se développe dans ce sport et qu’elle a aussi trouvé sa voie dans le beach-volley. Je suis sa grande supportrice, mais lorsque je joue contre elle, c’est avant tout une concurrente! Je ne suis vraiment pas prête à la laisser gagner!».

Et avec près de 68’000 abonnés sur Instagram, Anouk compte aussi quelques longueurs d’avance en terme de popularité sur sa sœur Zoé (12’800 abonnés).

Parcours parfait

Si la logique est respectée, les favorites Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich se hisseront ce soir en huitièmes de finale des Mondiaux. La Bernoise et la Zurichoise ont jusqu’ici réalisé un parcours parfait en remportant leurs trois matches de la phase de groupe et en n’égarant aucun set (6:0 au total), ce qui leur a valu une qualification directe pour les seizièmes ainsi que deux jours de repos bienvenus dans une aussi longue compétition.