Paul Mescal trouve dingue d'être nommé aux Oscars

La série «Normal People» vous a fait connaître instantanément en pleine pandémie de Covid et vous voilà nommé aux Oscars. Heureux?

Je ne veux jamais avoir l’impression que tout ce qui m’arrive est normal, car je suis encore surpris de mon évolution de carrière. Dans «Normal People», j’incarnais un ado et deux ans plus tard, je joue le père d’une jeune ado. J’aime ce grand écart. Notre film suit un père et sa fille en vacances dans leur complicité, leur joie partagée, mais évoque aussi leurs doutes quant à l’avenir.