Hockey sur glace: C’est mal parti pour New Jersey en play-off de NHL

Dans son Prudential Center, New Jersey a amorcé sa série contre les New York Rangers dans le siège du spectateur (1-5). Avec le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (25 ans, différentiel de -1), le joueur de centre valaisan Nico Hischier (24 ans, -3) et l’ailier droit appenzellois Timo Meier (26 ans, -1) dans leur alignement, les Devils n’ont jamais pu gommer leur entame de match folklorique (0-2 après 10 minutes) en raison, notamment, de leur mauvaise gestion des phases de situation spéciales.