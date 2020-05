«C’est malheureux, ce masque risque de tomber à tout moment»

Les masques d’hygiène, dits masques de chirurgiens, sont à usage unique. Une fois qu’ils ont été portés, ils doivent être retirés en ne touchant que les élastiques, et jetés dans une poubelle fermée. Il ne faut pas les réutiliser ni les glisser dans une poche ou sur un tableau de bord. De plus, certaines personnes ont l’habitude de les abaisser, par moment, en dessous de la bouche. «Ce qui est une très mauvaise idée. En faisant ça, on va se souiller le cou. Et, inconsciemment, on va ensuite le toucher avec les mains et, là, ce sont les mains qui vont être à leur tour souillées. Et avec elles, on va contaminer tout ce qu’on touche».