Football : C’est officiel, 12 grands clubs lancent leur «Superligue»

Douze des plus grands clubs européens ont décidé de créer leur propre compétition, afin de concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA.

«Douze des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, la Superligue, gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham se sont unis en tant que clubs fondateurs», peut-on lire dans un communiqué transmis à l’AFP et également diffusé par les sites internet de plusieurs clubs concernés. «La saison inaugurale (...) démarrera aussitôt que possible», poursuit le texte, sans fixer de calendrier précis.

«Ressources supplémentaires»

Selon une source ayant connaissance des tractations, le Bayern Munich et le Paris SG ont été approchés. Mais les deux finalistes de la dernière C1 n’ont pas donné suite, ce qui a conduit l’UEFA à remercier publiquement «les clubs allemands et français» pour leur loyalisme. La nouvelle compétition, expliquent ses promoteurs, est vouée à «générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football».

Selon ses promoteurs, la «Superligue» fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière opposant 20 clubs, quinze d’entre eux («les clubs fondateurs», les 12 cités et trois supplémentaires restant à déterminer) étant qualifiés d’office chaque année et les cinq autres bénéficiant d’invitations «à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente».

Menace d’exclusion

Reste à savoir quelles réponses l’UEFA, vent debout, et la Fifa, moins en pointe sur le sujet, apporteront à cette tentative de sécession, comparable à celle qu’a connu le basketball européen, entre Euroligue et Ligue des champions de basket (Fiba).

La Fifa «ne peut que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente», a réagi la fédération internationale lundi, invitant toutes les parties à «un dialogue calme, constructif et équilibré» sur le sujet. L’UEFA, dans un communiqué co-signé par plusieurs championnats nationaux, avait prévenu dès dimanche que tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales, et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale, par exemple à l’Euro ou à la Coupe du monde. Il faudra voir si cette menace est conforme au droit européen de la concurrence, ce qui laisse présager une éventuelle bataille juridique.