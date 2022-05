TF1 : C’est officiel, la «Star Academy» rouvre ses portes

Vingt et un ans après sa première apparition sur TF1, le télécrochet fera son retour avec le même animateur et dans le même château.

Si le principe reste évidemment le même – des apprentis chanteurs qui suivent des cours dans un château et chantent en direct et en prime time sur TF1 une fois par semaine – la chaîne a décidé de quelque peu remanier le déroulement du programme. Ainsi, il se pourrait bien que l’émission quotidienne qui résumait les apprentissages des élèves et leurs histoires d’amour et d’amitié ne soit pas diffusée. La Une manque de place en semaine puisqu’elle propose déjà les séries «Ici tout commence», que Lucie Passaniti a quittée, et «Demain nous appartient» en fin de journée. La quotidienne pourrait débarquer sur TMC, mais «cela reste très coûteux», a confié une personne travaillant pour le programme au «Parisien».