Football: C’est officiel, le Bayern a viré son entraîneur

Le Bayern Munich a décidé vendredi de se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann, et de le remplacer par Thomas Tuchel pour un contrat jusqu’à l’été 2025, à quelques jours d’un mois d’avril décisif pour la saison des Munichois.

Transféré en Bavière à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d’euros, Nagelsmann, sous contrat jusqu’à l’été 2026, est suspendu de ses fonctions par la direction du Bayern, précise le club.

«C’est la décision la plus difficile que j’aie eue à prendre dans ma carrière de directeur sportif du Bayern. Je regrette cette séparation. Mais après une analyse de base de l’évolution sportive de l’équipe, plus spécialement depuis janvier, nous avons décidé de suspendre Julian de ses fonctions», a commenté Hasan Salihamidzic, cité dans le communiqué du Bayern.

Président du directoire du club, Oliver Kahn évoque «une qualité» de l’équipe qui «a été visible de plus en plus rarement», notamment après la trêve hivernale, au point de mettre en danger les objectifs de la saison du club.

Le Bayern s’apprête à vivre des semaines cruciales pour sa saison, à commencer par un «Klassiker» du championnat d’Allemagne décisif pour l’attribution du titre contre le Borussia Dortmund le samedi 1er avril (18h30), et surtout une double confrontation contre Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions (aller le 11 avril en Angleterre, retour le 19 avril en Allemagne).

La pire saison du Bayern depuis 11 ans

Auteur d’un parcours sans faute en Ligue des champions (huit victoires en autant de rencontres) cette saison, le Bayern a plus de difficultés en Bundesliga avec déjà trois revers et un fauteuil de leader perdu dimanche au profit du Borussia Dortmund, réalisant sa plus mauvaise saison depuis onze ans en championnat.