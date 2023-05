Football: C’est officiel, Paolo Tramezzani est de retour au FC Sion

Le technicien italien, âgé de 52 ans, vivra sa quatrième expérience sur le banc sédunois. Après un premier passage de juillet à octobre 2017, il était revenu en juin 2020, avant d’être limogé deux mois plus tard. «CC» avait de nouveau fait appel à ses services en octobre 2021. La collaboration avait duré plus d’un an, jusqu’à la débâcle à Tourbillon contre Saint-Gall (2-7) le 12 novembre dernier.