Football : C’est officiel, Roggerio Nyakossi quitte Servette pour l’OM

Cette fois, c’est fait: Roggerio Nyakossi s’est engagé avec l’Olympique de Marseille. Le grand (1,94 m) et prometteur (18 ans) défenseur central, suivi par plusieurs clubs européens, quitte donc le Servette FC où il a effectué sa formation et avec qui il était lié pour encore une saison. Le transfert, attendu depuis plusieurs jours, a été officialisé ce mardi par les deux institutions sans que le montant ne soit précisé. La durée du contrat n’a pas non été révélée mais, selon nos sources , le Genevois se serait engagé pour quatre ou cinq ans.