Slut-shaming - C’est ok d’être virée d’un avion à cause d’une tenue indécente?

Il y a un mois, la même compagnie aérienne a été critiquée par une autre passagère, Sierra Steadman, dans une vidéo postée sur TikTok vue près de 15 millions de fois. «Je ne me suis jamais sentie aussi rabaissée, honteuse, embarrassée, en colère ou triste», dit-elle. La jeune fille raconte qu’elle a été dénigrée en public parce qu’elle portait une brassière et un short. Là encore, c’est son ventre nu qui constituait une infraction au règlement. Contrairement à Ray Lin Howard, Sierra, en larmes, a pu prendre son vol en zippant son hoodie. Quelques jours plus tard, Alaska Airlines lui a présenté ses excuses. Le règlement et son application tatillonne, eux, n’ont pas changé.