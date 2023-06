Votations 18 juin: loi climat acceptée, les résultats par canton

Les écologistes s’évitent une seconde gifle. Avec 58% de oui selon les résultats intermédiaires de l’institut GFS Berne, la nouvelle mouture de la loi climat a été acceptée par le peuple suisse ce dimanche. A ce stade, Vaud, Genève et Bâle-Ville semblent être les cantons les plus favorables à la loi, tandis que Obwald, Nidwald, Schwyz, Soleure ou encore Saint-Gall penchent plutôt pour le non.

Retrouvez les détails des résultats en direct ici.

Développement suit

Vaud accepte aussi sa loi climat Selon les résultats intermédiaires, Vaud dit également oui à sa loi climat cantonale, qui demande que la protection de la biodiversité et du climat soit inscrite comme but dans l’action de l’Etat. La neutralité carbone est également visée pour 2050. Les chiffres en début d’après-midi faisaient état de 61% de oui.

Pour rappel

La Suisse doit cesser d’émettre des gaz à effet de serre d’ici 2050, ou les compenser pour arriver au «net zéro». C’est le consensus trouvé en 2022 au Parlement suisse comme dans de nombreux pays du monde (dont les Etats-Unis et l’Union européenne, et la Chine d’ici 2060).

Pour atteindre ce but, il faut des mesures, et il faut bien les choisir, car c’est bien cela qui avait fait échouer dans les urnes la première proposition de loi en 2021. Elle consistait en effet largement en des taxes (sur l’aviation, le mazout et le gaz notamment). Cette fois, pas de taxe, mais des investissements pour diminuer l’utilisation de charbon, de gaz et de pétrole.

Le texte propose d’engager au total deux milliards de francs sur dix ans pour des chauffages écologiques, l’isolation des bâtiments, ou encore l’innovation technologique dans les entreprises. Il veut aussi renforcer la protection contre les conséquences du dérèglement climatique, comme les sécheresses, les inondations, les éboulements ou les laves torrentielles. Des objectifs intermédiaires ont été fixés.

Pensée comme contre-projet à l’initiative sur les glaciers, retirée depuis, la loi est soutenue par tous les grands partis sauf l’UDC, et par les associations actives contre le réchauffement climatique. Ceux-ci estiment que l’effort pour le climat est nécessaire, soutiendra l’indépendance énergétique du pays, tout en boostant l’innovation et l’emploi. Mais l’UDC dénonce une interdiction déguisée de l’essence, du mazout et du gaz, créant une demande démesurée d’électricité. En pleine crise énergétique, elle craint que cela ne se traduise par des coûts écrasants pour les ménages.