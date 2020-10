Shanna Kress«C’est par choix si je ne suis pas mariée et sans enfant»

Trop c’est trop. Shanna Kress, 33 ans, ne supporte plus les stéréotypes imposés par la société. Alors, quand des gens s’étonnent de voir l’ex-candidate de téléréalité toujours célibataire et sans enfants, cela l’énerve au plus haut point.

«J’entends sans arrêt la même chose à mon sujet: «À ton âge tu n’as toujours pas d’enfant», «T’es toujours pas mariée!» Mais les gars, si j’avais envie d’être mariée et d’avoir des enfants, je l’aurais déjà fait, s’est insurgée la Française exilée à Miami, dans une story Instagram. C’est un sujet sensible pour certains, mais je me suis fait avorter à plusieurs reprises, car ce n’était pas le moment pour moi d’être mère. C’est par choix si je ne suis pas mariée et que je n’ai pas d’enfants! Je n’ai pas encore rencontré la personne qui va me faire vibrer, en qui je peux faire confiance pour fonder une famille.»