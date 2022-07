Audi R8 Spyder: C’est parti pour un tour avec l’un des derniers V10!

Le ciel pleure avec nous

Le départ s’est fait d’Ingolstadt, centre névralgique d’Audi. Nous n’étions pas les seuls à avoir le cœur gros à l’occasion de cette tournée d’adieu, le ciel faisait lui aussi grise mine et s’est mis à sangloter au moment où nous avons récupéré le véhicule. Mais pas de quoi nous plomber le moral, car même avec la capote, la Spyder a de l’allure. Rien qu’à l’arrêt, le bolide à moteur central semble d’attaque, Audi l’ayant encore affûté, ce qui permet à la propulsion arrière de développer 570 ch. De quoi effectuer un sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 327 km/h. Nous n’avons toutefois pas atteint cette vitesse, pas même sur l’autoroute allemande, qui constituait le premier volet de notre étape, d’autres aspects étant plus importants, notamment la manière dont la R8 s’élance en trombe à chaque fois que le pied droit effleure la pédale de l’accélérateur.

Vers les sommets en mode décapotée

La R8 Spyder offre de toute façon bien plus de plaisir en mode croisière et décapotée à travers les cols. Il faut croire que Saint Pierre a fait preuve d’indulgence, car une fois en montagne, le soleil était à nouveau au rendez-vous. En quelques secondes, nous avions abaissé la capote sur simple pression d’un bouton. Nous sommes donc passés du mode Dynamique, dans lequel la R8 Spyder colle à la chaussée comme du chewing-gum, au mode Confort, dans lequel elle gomme les aspérités de la route et les bosses comme par magie. Même plus tard, en ville, elle a passé les ralentisseurs haut la main, sans activation du système élévateur hydraulique HLS.

Un concert pour les fans de V10

Mais pour tous ceux chez qui l’essence, et non l’électricité, continue de couler dans les veines, le meilleur reste le son, surtout dans les tunnels. Certes, Audi a aussi dû faire des adaptations sur la R8 pour être conforme à des réglementations de plus en plus strictes, mais quand on monte dans les tours, le V10 continue de vrombir et rugir aussi fort que jamais. L’aiguille grimpe jusqu’à 8000 tr/mn et après chaque lacet, on a droit à une nouvelle furie sonore. Quand c’est comme ça, on aimerait que la journée ne s’arrête jamais. Pour s’offrir l’un des derniers V10, il faut actuellement compter 185’610 francs. À la fin, ce n’est pas le ciel qui sanglote, mais nous qui pleurons de devoir quitter la R8 Spyder.