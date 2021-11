LE BAZAR EN PRIME – C’est parti pour une visite virtuelle de la villa de Drake!

Beaucoup sont étonnés de voir à quoi ressemblent les propriétés des célébrités. Ils se demandent si leur intérieur est luxueux, de combien de pièces il dispose et ce que nos chères stars peuvent bien y faire. Sur son site , le rappeur Drake vous offre désormais la possibilité de faire une visite virtuelle de sa propriété de Toronto et ce, pour fêter les dix ans de son album «Take Care».

Drake appelle sa propriété de 4645 m² «The Embassy» (l’ambassade). La visite démarre devant l’entrée de sa villa. À partir de là, on a la possibilité, comme dans Google Street View, de parcourir les nombreuses pièces en cliquant sur des flèches. On a notamment accès au studio de Drake, à un salon et même à sa chambre à coucher. Une partie de la villa est encore actuellement inaccessible, mais le dressing, le garage et le terrain de basket devraient pouvoir se visiter ultérieurement.