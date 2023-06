C’est pas sorcier de contrôler le niveau d’huile

Malheureusement, le contrôle de l’huile moteur est souvent ignoré. Certes, la consommation d’huile des voitures à combustion modernes est faible, mais sur 1000 kilomètres, elle peut atteindre 0,05 à 0,5 litre ou plus pour les voitures plus anciennes. Certes, de nombreuses voitures neuves sont équipées d’un contrôle numérique du niveau d’huile ou d’un voyant d’avertissement jaune pour le niveau d’huile - mais pas toutes. De plus, on pense souvent à tort que le témoin rouge de pression d’huile est là pour ça. Mais ce n’est pas le cas: lorsqu’il s’allume en rouge, il faut se garer immédiatement et couper le moteur, sinon on risque de subir des dommages coûteux. C’est pourquoi il est recommandé de vérifier le niveau d’huile au moins une fois par mois, tout comme la pression des pneus.