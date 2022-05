The Voice: changer de coach perturbe Loris

Lors de la demi-finale de «The Voice», Loris a interprété un titre de Johnny Hallyday. Lionel Guericolas/bureau 233/ITV/TF1

Un Suisse en finale du télécrochet de TF1, c’est une première. Loris, rappeur-chanteur de 18 ans, a gagné sa place grâce à Nolwenn Leroy, qui l’a repêché une deuxième fois, à l’issue de la demi-finale. À quelques heures de monter sur scène, samedi 21 mai 2022, le jeune homme est partagé entre appréhension et excitation.

Pensiez-vous que Nolwenn vous choisirait pour accéder à la finale dans son équipe?

Honnêtement, je n’y ai pas vraiment pensé sur le moment. J’étais tellement fier de Caroline (ndlr: l’autre talent de l’équipe de Marc Lavoine) que je n’y avais pas songé. C’est après que j’ai réalisé qu’il y avait le repêchage. Dans un second temps, je me suis dit que c’était possible, mais ça me paraissait gros. Tous les autres méritaient tellement plus de se qualifier que moi.

Pourquoi dites-vous ça?

Au vu de leur prestation. Après, Nolwenn a privilégié le lien qu’on avait créé et a écouté ses convictions personnelles.

N’est-ce pas déstabilisant de changer de coach juste avant la finale?

Bien sûr, c’est perturbant. On change toute sa manière de travailler. Tout le travail et les liens qu’on a pu tisser dans l’aventure passent un peu à la trappe et on recommence avec quelqu’un d’autre. J’ai de la chance, parce que Nolwenn a été ma coach pour les battles, on avait déjà eu un premier échange.

De quoi avez-vous peur et de quoi vous réjouissez-vous le plus?

Ma plus grande peur, c’est l’approche du public. Je sais que mon repêchage a beaucoup fait parler. Les gens n’ont pas voté pour moi, donc je me sens un peu illégitime. Et il y a cette excitation de pouvoir s’amuser sur scène.

Loris, Caroline, Nour, Vike et Mister Mat (de g. à dr.), finalistes de la saison 11 de «The Voice».

Dans quelle mesure votre vie a-t-elle changé depuis le début de «The Voice»?

En tout! J’ai pris conscience que chanter et être sur scène était ce que je voulais faire de ma vie. Cette aventure m’a fait progresser et m’a tout amené, humainement comme professionnellement.

Avez-vous déjà pensé à la première chose que vous ferez quand l’émission sera terminée?