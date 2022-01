Le Locle (NE) – «C’est perturbant pour tous les usagers de la route»

Lecteur reporter

Entre passages pour piétons dangereux , signaux cachés par des arbres ou signalisations contradictoires, il arrive que les instructions routières embrouillent les différents usagers. C’était encore le cas il y a peu dans le quartier de la patinoire à Monthey (VS) . Depuis juin, de s panneaux installés à la même hauteur de la chaussée indiquaient conjointement la fin et le début d’une zone à 50 km/h.

Du côté du Locle (NE), un lecteur, qui a grandi dans la commune, déplore l’étonnante signalisation de la rue Daniel-Jeanrichard. Sur une même portion de route, on peut en effet observer à la fois une voie de bus, une piste cyclable, ainsi que des places de parc en zone bleue. «Il y a trop de peinture, ce n’est pas cohérent et ça en devient risible! Et puis c’est perturbant pour tout le monde», lance celui pointe une configuration contradictoire. Pourtant, celle-ci ne date pas d’hier. Elle remonte à 2016.

«Je vous rassure, ce n’est pas le fruit d’esprits dérangés, confie Cédric Dupraz, chargé de l’urbanisme, de la mobilité durable et de l’agglomération de la Ville. En raison du gabarit de route dans l’hypercentre et du trafic conséquent aux heures de pointe, différentes politiques sont mises en place et se déploient progressivement durant la journée.» Qui plus est dans le berceau de l’horlogerie suisse.

Mécanisme de l’horloge

Cédric Dupraz en explique le mécanisme, également indiqué sur les panneaux de la rue: «Tandis que les pistes cyclables restent continuellement opérationnelles, les voies de bus prioritaires se déploient le matin. Les transports publics et les navettes d’entreprises circulent sur ces voies rapides entre 5h30 et 8h, période durant laquelle les véhicules individuels sont encoconnés. Passé ce laps de temps, les transports publics reprennent la route normale. Et à partir de 8h, soit dès l’ouverture des commerces, les zones bleues deviennent effectives.» Un ensemble de mesures validé par le Canton, précise-t-il.

Les traitillés roses Et qu’en est-il des traitillés roses sur le trottoir? «Financés par des sponsors privés, ceux-ci correspondent aux parcours piétonniers des Fleurs du Patrimoine, dans le cadre du 12e anniversaire de l’urbanisme horloger. On trouve différents postes selon les endroits. Les parcours deviendront numériques en 2022, il n’y aura donc plus de marquage au sol», explique l’élu.

Si le membre de l’Exécutif loclois reconnaît que, de l’extérieur, la signalisation de la rue Daniel-Jeanrichard peut paraître étrange, il n’a connaissance d’aucune plainte de la part d’usagers: «Au début, il avait fallu changer les habitudes de certains utilisateurs. Mais la mesure a rapidement été comprise et respectée.» Et à en croire le Département de la sécurité, aucun accident n’a encore été rapporté à cet endroit.

«Les travaux de contournement de la ville du Locle permettront de libérer le centre-ville du trafic individuel et de déployer pleinement des zones piétonnes et de rencontre», conclut l’élu. Estimé à 500 millions de francs, le tunnel bidirectionnel entre le col des Roches et le Crêt-du-Locle est prévu pour 2030. Si les travaux préparatoires ont été lancés en juin dernier, le chantier débutera officiellement en 2024.