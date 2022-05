Football : «C’est plus facile de gagner avec le Real»

Carlo Ancelotti savourait la victoire de son équipe après le match. Il est entré dans l’histoire en devenant le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions à quatre reprises.

En début de saison, personne ne pensait qu’on pouvait la gagner. On l’a méritée. On a beaucoup souffert durant notre parcours, mais jamais on ne s’est démoralisés. C’est plus facile de gagner la C1 avec le Real qu’avec une autre équipe. La passion particulière des supporters, l’histoire, la structure du club... tout ça rend le club spécial. Je suis très heureux pour les quatre Ligues des champions. Je le suis encore plus parce que nous avons réussi une saison spectaculaire. Je veux remercier les dirigeants et les joueurs. Mais maintenant, l’objectif, c’est les vacances, et préparer la prochaine saison.