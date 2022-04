Loco Escrito de retour avec un album très personnel

Premièrement, je dois dire que je n’ai pas écrit cet album autour de mon papa. Les 90% du disque étaient faits avant son décès. Il n’y a qu’un seul titre (ndlr: «Mi Superman») qui lui est dédié. Je l’ai appelé «Fernando», car j’avais envie de lui rendre hommage. C’est grâce à lui que je suis devenu la personne que je suis et que j’ai la carrière que j’ai. Il m’a toujours dit trois choses très importantes: prendre des risques, ne pas avoir peur de rêver grand et de toujours écouter la voix de son cœur. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir une carrière dans la musique.

Je ne m’assois pas en me disant: «OK, maintenant, je vais écrire une chanson pour ma copine.» Les textes naissent en moi de manière spontanée. D’abord j’écoute la partie instrumentale d’un morceau ou sa mélodie. Ça touche quelque chose en moi et je commence à écrire à partir de ça. Ma musique a toujours été personnelle. Elle l’est encore davantage sur ce disque.

Non, c’est plus facile, parce que les émotions sont très authentiques. Tu laisses parler le cœur. C’est quelque chose d’important pour faire de la musique. Beaucoup d’artistes écrivent très facilement parce qu’ils ont beaucoup d’émotions à exprimer.

De voir un jour le feu dans les yeux de ma fille qui me dit: «Papa, voilà ce que je veux faire de ma vie.» De voir qu’elle a une raison de se lever chaque matin, même si c’est quelque chose que je ne comprends pas. Je crois que c’est le plus beau cadeau que la vie puisse te donner. Rien que d’y penser, ça me donne déjà les frissons! En ce qui concerne la musique, c’est d’inspirer les gens et de grandir en tant qu’artiste, encore et encore, et de pouvoir faire le tour du monde grâce à mes morceaux.