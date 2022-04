Sophie McShera adore son job d'actrice

Je trouve utile de repenser parfois au chemin parcouru depuis mon audition pour «Downton Abbey». Je prends tellement mon pied avec ce job que je trouve presque indécent d’être payée pour ça. Pendant la pandémie, je me suis sentie encore plus chanceuse de pouvoir continuer à faire mon métier. Jamais je ne me laisserai devenir blasée ou oublier à quel point tout ceci est spécial.

C’est drôle parce que je ne garde pas en mémoire tous les tests et toutes les règles auxquels j’ai dû me soumettre. Je me souviens juste d’avoir été très contente de sortir de chez moi et de retrouver tous mes potes. Cela dit, on avait une équipe incroyable qui a fait en sorte que personne ne tombe malade et qu’on arrive au bout du tournage sans interruption.