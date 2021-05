France : «C’est quoi ça? Ça pue!»

Trois mois après la disparition d’Aurélie Vaquier, dont le corps a été retrouvé sous une dalle à son domicile, la personnalité froide et indifférente de son ex-copain occupe les enquêteurs.

L’enquête sur le meurtre d’Aurélie Vaquier se poursuit, et les éléments accablants contre son ex-compagnon s’accumulent. Le mobile de Samire L. reste flou, mais sa personnalité froide et inquiétante se dessine de plus en plus clairement. Aurélie Vaquier, 38 ans, était introuvable depuis le 29 janvier, jour où elle avait prétendument quitté son domicile dans l’Hérault pour se retirer et prendre l’air. Son corps avait finalement été retrouvé le 7 avril sous une dalle en ciment à son domicile. Dans la foulée, Samire L. a été placé en garde à vue et mis en examen pour meurtre aggravé.