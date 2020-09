Tennis«C’est quoi le but? Rester assises ici comme des canards?»

Cette édition 2020 de Roland-Garros avait commencé depuis une trentaine de minutes, dimanche matin, que Victoria Azarenka quittait déjà le court Suzanne-Lenglen, ulcérée par la pluie, la froid et le vent qui ont envahi la capitale parisienne depuis quelques jours.

Alors que non loin de là, Jannik Sinner éliminait David Goffin lors du premier match sur le Central avec le toit fermé, la Bélarusse, parapluie en main, était au chômage technique, assise sur sa chaise. Et la finaliste de l’US Open n’a pas voulu attendre que l’arbitre tente de sécher les lignes impraticables avec des linges.

«Vous plaisantez là, non? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Que faisons-nous ici?, a lancé Victoria Azarenka à la superviseure arrivée sur le court. Vous n’avez aucune idée des conditions dans lesquelles on joue. Je suis prête à jouer n'importe où, vous savez que je ne me plains pas souvent, mais là cela devient un peu ridicule.»