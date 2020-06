Genève

C’est reparti, la vie reprend, le Jet d’eau va rejaillir

Eteint durant la période de semi-confinement, l’emblème du canton sera rallumé jeudi 11 juin.

La vie reprend ses droits et pour symboliser cette renaissance, le Jet d’eau rejaillira bientôt au milieu de la Rade. Les autorités cantonales ont annoncé ce vendredi que l’emblème de Genève sera rallumé jeudi 11 juin prochain à 15h30. Il avait été mis temporairement à l’arrêt le 20 mars. La mesure visait à incarner l’application des mesures sanitaires recommandées en lien avec l’épidémie de Covid-19 sur le mode: la population est appelée à se confiner, le Jet d’eau se confine également. Ce redémarrage est donc un vrai signe d’espoir, d’autant plus solennel qu’il s’effectuera en présence du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, de la directrice générale de L’Office des Nations Unies à Genève et de représentants de la Confédération. (jef)