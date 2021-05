Genève/France voisine - C’est reparti pour le téléphérique du Salève

Cela faisait 200 jours que le téléphérique du Salève ne s’était pas élancé vers le sommet de la montagne qui surplombe Genève. L’attente a pris fin: il a en effet rouvert au public ce mercredi. Fermée pour cause de Covid, l’an passé, l’installation avait repris ses voyages durant l’été avant qu’un nouveau rebond de la crise sanitaire et un décret ne la condamnent à l’immobilité en octobre dernier.

Des travaux d’entretien ont eu lieu pendant cette période d’inactivité. Le téléphérique va à nouveau fermer au terme de la saison, pour rénover les gares, au pied et au sommet du Salève. Jusqu'à fin juin, les lieux seront ouverts le mercredi, le vendredi, les weekend et les jours féries. Puis tous les jours durant l’été. Le port du masque est obligatoire et la capacité de la cabine a été limitée à 60%, soit 35 personnes.