C’est si simple de transformer sa voiture en camping-car

Une tente de toit n’est pas le premier hébergement qui vient à l’esprit quand on pense au camping. Pourtant, le nombre de ses adeptes ne cesse d’augmenter. Il s’agit, en effet, d’une solution bon marché et pratique pour les novices du camping, mais aussi pour celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de place à la maison. Une tente de toit est prête à l’emploi très rapidement et convient donc parfaitement à tous ceux qui aiment s’évader spontanément et sans trop de préparation.

À qui convient une tente de toit?

Les tentes de toit s’adressent à tous ceux qui ne souhaitent pas s’embarrasser d’une tente, d’un camping-car ou d’une caravane, mais qui souhaitent voyager au gré de leurs envies et avec le moins d’équipement possible, sans perdre de temps lors du montage/démontage. C’est une solution idéale pour tous les inconditionnels des road-trips et des circuits, ceux qui décident volontiers au dernier moment où ils vont dormir. Ce campement nocturne s’installe et se range en très peu de temps et sans difficultés: un avantage évident quand on change d’endroit régulièrement. Autre intérêt de la tente de toit, le dispositif d’attelage est laissé libre, ce qui permet, par exemple, de transporter une moto ou d’autres équipements sur une remorque.



L'installation de la tente de toit est rapide.

Quelles sont les voitures appropriées pour une tente de toit?

Bonne nouvelle: les tentes de toit se fixent sur presque toutes les voitures. Seule condition: il faut avoir des barres de toit.

La tente de toit s'adapte à pratiquement toutes les voitures.

Les avantages

Équipement de camping à prix abordable

Rapidité de montage/démontage

Poids réduit

Se monte sur presque toutes les voitures

On bénéficie d’une vue formidable, avec un point de vue surélevé sur tout ce qui se passe aux alentours.

La plupart des tentes de toit disposent de plusieurs ouvertures sur tous les côtés.

Les inconvénients

Le montage/démontage demande un peu d’habitude pour que tout soit rangé de façon compacte. Cette manœuvre peut être désagréable en cas de mauvais temps. En règle générale, il faut être deux pour la monter sur le véhicule et pour l’ouvrir.

Espace très limité par temps de pluie.

Attention: une tente de toit ne protège pas contre la foudre puisqu’elle ne forme pas une cage de Faraday.

Dormir dans une tente de toit demande une certaine mobilité physique qu’il ne faut pas sous-estimer (accès par échelle).

Durant les trajets, la tente de toit influe sur le comportement dynamique du véhicule

La consommation de carburant est accrue

En hauteur, on a un bon point de vue sur le paysage.

À considérer avant un achat

Jürg Reinhard, expert en mobilité TCS et campeur chevronné, explique ce qu’il faut prendre en compte lors de l’achat d’une tente de toit.

Lisez attentivement les informations techniques du constructeur automobile, du fabricant de la tente de toit et des barres de toit. Vérifiez si la combinaison souhaitée est autorisée. Par exemple, Thule n’autorise pas l’utilisation de barres de toit à pinces pour l’assemblage de tentes de toit pour les voitures sans garde-corps.

Avant d’acheter, vérifiez si la tente de toit et la galerie de toit s’emboîtent vraiment. La galerie de toit est-elle assez large pour accueillir la tente que vous souhaitez? Les ponts à vis avec lesquels les tentes sont montées sur la galerie de toit doivent également s’adapter. Les sangles sont souvent trop larges ou trop épaisses.

La charge sur le toit, spécifiée par le constructeur automobile, est également importante. Cependant, cela fait référence à l’utilisation du toit pendant la conduite. Si vous vous arrêtez pour camper dans la tente de toit, la charge du toit peut être dépassée. Dormir à deux ou avec des enfants n’est pas un problème.

Si vous achetez une tente de toit chez un revendeur régional, vous bénéficierez d’un meilleur service. Surtout si vous êtes débutant. Il pourra vous recommander à un spécialiste si vous rencontrez des problèmes, par exemple, pour le montage de la tente.

Voyager avec une voiture électrique et une tente de toit est une combinaison astucieuse et pratique: certaines voitures électriques ont un mode utilitaire ou un mode alimentation. Vous pouvez faire fonctionner de petits appareils ou simplement recharger votre téléphone portable via une prise 230 V, qui est alimentée par la batterie de propulsion.

Dormir dans une tente de toit est moins cher que des vacances en caravane ou en mobile-home, mais c’est moins confortable. Par conséquent, avant tout achat, louez un modèle et tester s’il répond à vos attentes. Le fabricant ou le revendeur propose souvent de telles offres de test pour les débutants.

Le confort strict d'une tente de toit ne convient pas à tout le monde. Mieux vaut tester avant d'acheter.

Où passer la nuit?

Camping: Si vous avez une voiture et une tente de toit, vous serez généralement affecté à un emplacement normal. Selon le camping, une tente de toit est facturée en mobile-home ou en tente avec voiture.

Le site nomady.ch offre une excellente alternative pour ceux qui préfèrent rester à l’écart des campings. Ici, des particuliers et des agriculteurs en Suisse louent de belles places de parking sur leur terrain.

Camping sauvage: respectez les règles générales.

Comparatif des différentes tentes de toit

Le TCS a comparé différentes tentes de toit et testé leur fonctionnalité. Malgré la construction de base très similaire des tentes pliantes, les résultats du test de tente de toit TCS montrent qu’il existe de nettes différences en termes de confort et de convivialité, de montage et de démontage, d’indice de pollution, de résistance aux intempéries et de traitement.

Quelle tente de toit est la plus performante? Le TCS a testé sept modèles.