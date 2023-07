«Fortnite»: «C’est sûr, ça fait plaisir d’être le meilleur joueur de Suisse»

Âgé de 16 ans, le Genevois Slovay est actuellement le meilleur joueur suisse au classement Power Rankings de «Fortnite» et le 43e meilleur joueur européen. Après une 13e place lors de la grande finale du 2e Major des FNCS , le Romand s’apprête à retourner dans la bataille pour le 3e Major, qui commence jeudi. Interview avant le coup d’envoi.

J’ai commencé comme tout le monde, avec la première saison en 2017. Au début, je jouais avec mes potes sur PS4, puis je me suis acheté un PC. Mes premières FNCS, c’était en 2019, et mon premier cashprize, c’était le Winter Royale de la même année: 900 dollars. Puis ça s’est enchaîné.

Ça dépend des périodes, en fonction des cours au collège. J’ai accumulé un certain niveau, et je n’ai pas besoin de jouer tous les jours pour le garder. Il y a des semaines où je ne lance pas du tout le jeu.

Avant le tournoi, je ne m’étais pas beaucoup entraîné, donc j’étais moyennement confiant. En plus, mon coéquipier, Asa, je l’avais trouvé un jour avant le début de la compétition. Finalement, il y a eu un bon feeling, et ça a bien marché entre nous.

Quels sont tes objectifs à court terme et à long terme?

Je veux me qualifier pour les play-off des FNCS à Copenhague. Je cherche une team, je me verrais bien chez les M8 de Gotaga et Squeezie.