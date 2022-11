Austin Butler trouve surréaliste de jouer dans Dune 2

Austin Butler : «C’est surréaliste de jouer dans «Dune 2»

Ravi d’avoir eu l’opportunité de décrocher le rôle de Feyd-Rautha, l’acteur de 31 ans a commencé le tournage de la fiction en mars 2022. On le verra ainsi donner la réplique à Timothée Chalamet et Zendaya, qui ont joué dans le premier volet de la saga, sorti en 2021. «J’ai tellement aimé le premier film. C’est un chef-d’œuvre cinématographique. Donc l’idée de faire partie de ce monde est incroyablement excitante et Denis Villeneuve est l’un de mes cinéastes préférés et c’est un être humain incroyable», confie Austin dans «Variety». Et le copain de Kaia Gerber d’ajouter qu’il est aussi «fan» de ses collègues, Timothée et Zendaya. «Je me sens donc vraiment honoré», se réjouit-il. Quand l’Américain s’est retrouvé pour la première fois sur le plateau de la superproduction, il a cru halluciner. «C’était vraiment surréaliste, se souvient-il. Vous avez l’impression d’être un gamin qui se retrouve dans son film préféré. C’est comme se promener sur le plateau d’un film que vous adorez, comme celui d’Indiana Jones ou l’un de ces films qui ont réellement marqué votre enfance.»